TikTok начал тестировать платную подписку, вслед за Instagram

Разработчики соцсети TikTok начали тестировать платные подписки для монетизации контента на платформе.

Об этом пишет 9to5Mac.

В TikTok не рассказали детали тестировани и не уточнили, принимают ли участие в тесте пользователи. Предположительно, подписка в TikTok мало чем будет отличатся от подписок на других платформах, но возможны некоторые особенности и эксклюзивы.

Скорее всего, подписка будет связана с алгоритмом рекомендаций страницы «Для вас», который сейчас предоставляет пользователям бесплатный подобранный контент.