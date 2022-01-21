Politico: ЕС изменит правила для путешествий внутри блока — они будут более индивидуальными для туристов

Страны Европейского Союза приближаются к новому подходу к поездкам в период пандемии внутри ЕС: акцент будет на индивидуальном риске для здоровья путешественника, а не на стране его отправления.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС. Новый подход к путешествиям должны принять в следующий вторник, 25 января.
Вероятно, от путешественников с сертификатом вакцинации не будут требовать тесты или сидеть на карантине. Однако страны в дальнейшем смогут вводить дополнительные меры для поездок из «темно-красных» регионов (вот последнее обновление карты ЕС). В скором времени на этой карте появится показатель вакцинации, но это еще обсуждается.
Новый подход к путешествиям разрабатывают после ноябрьского предложения Еврокомиссии использовать «индивидуальный подход» к поездкам внутри ЕС. Речь о том, что люди с сертификатом вакцинации «в принципе не должны сталкиваться с дополнительными ограничениями на поездки, независимо от того, из какой страны они прибыли в Европейский Союз».
- В конце ноября 2021 года в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50. В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- Ученые из ЮАР сообщили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.
- ВОЗ прогнозирует, что пандемия закончится в 2022 году, но для этого страны должны вакцинировать не менее 70% населения к июлю.