Politico: ЕС изменит правила для путешествий внутри блока — они будут более индивидуальными для туристов

Страны Европейского Союза приближаются к новому подходу к поездкам в период пандемии внутри ЕС: акцент будет на индивидуальном риске для здоровья путешественника, а не на стране его отправления.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС. Новый подход к путешествиям должны принять в следующий вторник, 25 января.

Вероятно, от путешественников с сертификатом вакцинации не будут требовать тесты или сидеть на карантине. Однако страны в дальнейшем смогут вводить дополнительные меры для поездок из «темно-красных» регионов (вот последнее обновление карты ЕС). В скором времени на этой карте появится показатель вакцинации, но это еще обсуждается.

Новый подход к путешествиям разрабатывают после ноябрьского предложения Еврокомиссии использовать «индивидуальный подход» к поездкам внутри ЕС. Речь о том, что люди с сертификатом вакцинации «в принципе не должны сталкиваться с дополнительными ограничениями на поездки, независимо от того, из какой страны они прибыли в Европейский Союз».