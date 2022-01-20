«Администрация Байдена сбилась с пути». Журнал Time поместил на обложку президента США, над которым сгущаются тучи

На изображении Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх — из туч идет дождь. На столе у президента США лежат папки «Инфляция», «Путин», Build Back Better, «Избирательные права» и «Трамп — 2024». За спиной у Байдена стоят коробки с экспресс-тестами на коронавирус.

К изображению обложки на странице в Twitter издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под названием «Администрация Байдена сбилась с пути». Кроме осуждения президента США за невыполненное обещание о преодолении пандемии коронавируса, авторы статьи критикуют его за бездействие по ряду внутренних вопросов и из-за нерешенной ситуации с Россией, которая стянула к границам Украины свои войска.