Axios: Премьер Израиля предлагал Путину провести саммит Украина — Россия в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал президенту России Владимиру Путину провести саммит Украина — Россия в Иерусалиме. Эту идею ему озвучил президент Владимир Зеленский.
Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.
Украинская сторона впервые озвучила такую идею весной 2021 года во время встречи с бывшим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом его спросил глава ОП Андрей Ермак. Нетаньяху отметил, что подумает над этим, если обе стороны захотят провести саммит.
Советники Нетаньяху обсуждали это предложение с Россией в апреле и мае 2021 года, но не получили подтверждения. По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Россия отказывалась обсуждать Крым и Донбасс, а это самое главное для Украины.
После того, как Беннет сменил Нетаньяху в должности премьера, он провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Последний пригласил израильского премьера на саммит «Крымской платформы», но он не приехал. Вскоре в октябре в Украину прибыл с визитом президент Израиля Исаак Герцог. Во время встречи с ним Зеленский рассказал ему о посреднических усилиях Нетаньяху в вопросе организации саммита Украина — Россия и спросил, возобновит ли их новое израильское правительство.
Герцог по возвращении в Израиль пересказал эту информацию Беннету, который через две недели встречался с Путиным. За день до встречи Беннет позвонил по телефону Зеленскому, и президент Украины снова предложил провести саммит Украина — Россия, но, возможно, не на самом высоком уровне, а по крайней мере на уровне советников по нацбезопасности.
По словам источников, когда Беннет поднял этот вопрос во время переговоров с Путиным, тот не проявил никакого энтузиазма и раскритиковал Зеленского.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы своими глазами увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- В сентябре в Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины может не состояться, если украинская сторона планирует поднимать на переговорах вопрос о возвращении Крыма.