Глава Минздрава Виктор Ляшко: «Омикрон» выявили в 8 регионах, в Украине могут снова ввести «красную» зону карантина

По словам Ляшко, ближе всех к введению «красной» зоны карантина Ивано-Франковская область.

Вариант коронавируса «Омикрон» выявили уже в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве.

«Кроме нее, на «оранжевом» уровне уже Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области», — добавил министр здравоохранения.

Отдельно Ляшко объяснил, что «Омикрон» отличается от предыдущих штаммов более коротким инкубационным периодом — по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней.

К тому же «Омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «Дельта», а человек, заболевший штаммом «Омикрон», может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования.

«По сравнению с предыдущими штаммами «Омикроном» стали чаще болеть дети», — добавил министр.