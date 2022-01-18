В Минздраве объяснили, как по симптомам различить штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта»

Сейчас в мире и, в частности, в Европе стремительно распространяется штамм коронавируса «Омикрон», он передается быстрее, чем «Дельта», но течение болезни легче. Учитывая это, Министерство здравоохранения обнародовало перечень симптомов, которые характерны именно для мутировавшего варианта «Омикрон», чтобы не путать его с другими.

По данным Минздрава, в 73% случаев инфицирования встречается насморк, в 67,5% — головная боль, в 63,5% — усталость. Также в 60% случаев наблюдается чихание и боль в горле.

В случае инфицирования штаммом «Дельта» к упомянутым симптомам добавляется кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).