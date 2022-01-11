В течение 6—8 недель половина жителей Европы может заразиться Омикроном — ВОЗ.

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в ближайшие 6—8 недель в странах Европы штаммом «Омикрон» могут инфицироваться более 50% населения.
Об этом он заявил на брифинге во вторник, 11 января.
По словам Клюге, сейчас в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии подтвердили случаи инфицирования «Омикроном».
«Этот штамм быстро становится доминантным в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах», — добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
Институт показателей и оценки в области здравоохранения прогнозирует, что при таких темпах распространения «Омикрона» в течение следующих шести-восьми недель им инфицируются более 50% населения региона.
С начала года заболеваемость усилилась более чем вдвое — за первую неделю 2022 года в регионе зафиксировали около семи миллионов случаев COVID-19. Такое распространение болезни уже создало нагрузку на системы здравоохранения во многих странах.
В настоящее время среди стран европейского региона Великобритания занимает первое место по количеству случаев коронавируса, там за период пандемии выявили более 14 млн заражений COVID-19. На втором месте находится Франция (12 млн), а дальше Россия, также принадлежащая к Европейскому региональному бюро ВОЗ — 10 млн случаев.
В то же время главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC Украина заявил, что очередной всплеск коронавирусной болезни ожидается в конце января с пиком на февраль. Впрочем, он отмечает, что «Омикрон» протекает легче «Дельты», хотя и распространяется активнее.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
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