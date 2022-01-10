Турецкие ученые: Инкубационный период «Омикрона» — 3 дня

Инкубационный период штамма коронавируса «Омикрон» — 3 дня.

К такому выводу пришли турецкие ученые, сообщает TRT Haber.

«Согласно текущим данным, инкубационный период штамма «Омикрон» короче. Этот период составляет пять дней у оригинального штамма из Уханя, у штамма «Дельта» — четыре дня, «Омикрон» — три дня», — сказал декан медфакультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Ильхан.

Ученый напомнил, что «Омикрон» дает низкий показатель смертности, но распространяется быстрее всех известных версий.

На сегодняшний день ученые уверены, что «Омикрон» стал доминирующим во многих регионах мира.