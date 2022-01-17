Канада одобрила использование COVID-таблеток от компании Pfizer. Украина также заказала партию этого препарата

Министерство здравоохранения Канады в ускоренном режиме одобрило применение таблеток против коронавируса производства компании Pfizer. Это первый пероральный препарат, разработанный в США. Речь идет о таблетках «Паксловид» (Paxlovid).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Канады.

Регулятор отметил, что эти таблетки высокоэффективны, если начать их принимать на ранних стадиях заболевания. Там рекомендуют принимать лекарства в течение пяти дней после начала появления симптомов.

Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать вместе дважды в день. Это лекарство можно будет принимать не только в медучреждении, но и дома.