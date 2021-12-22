В США одобрили использование COVID-таблеток от компании Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение таблеток против коронавируса от компании Pfizer. Это первый пероральный препарат, разработанный и одобренный в США.

Об этом сообщает CNBC.

Уже в эти выходные таблетки станут доступными для всех американцев. По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурла, компания заранее направила в США препарат, чтобы его можно было сразу прописать, как только FDA одобрит применение.

Врачи убеждены, что препарат поможет разгрузить медицинскую систему на фоне распространения штамма «Омикрон» и нежелания некоторых людей привиться от коронавируса.