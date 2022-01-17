«Выступление с массовкой». В Офисе президента прокомментировали возвращение Порошенко в Украину

Поведение пятого президента Петра Порошенко по возвращении из заграничной поездки в страну свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Если уже человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предполагает простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд — это вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождается истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважения к базовым процессуальным правилам», — сказал Подоляк.