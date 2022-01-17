ГБР: Петр Порошенко отказался от получения процессуальных документов

Нардеп и пятый президент Петр Порошенко по прилету в аэропорт «Киев» отказался от получения процессуальных документов, которые пытались ему вручить следователи Госбюро расследований.
Об этом на брифинге в Госбюро сообщила советница по коммуникациям Татьяна Сапьян.
По ее словам, Порошенко с документами хотели вручить повестку с вызовом в суд на 11:00, но политик и его адвокаты заверили, что и так едут на заседание, и не взяли документы.
«Петр Алексеевич Порошенко отказался от получения процессуальных документов, проигнорировав законные требования следователя. При этом находившиеся с ним лица оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях. Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако, после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали», — сказала Сапьян.
Также она заявила, что дело в отношении Порошенко не политическое. «Политика — политикам, факты — следователям», — заявила она.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он выехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В 11:00 ему будут избирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий.
- «Бабель» ведет текстовый стрим с места событий.