ВОЗ разрешила лечить коронавирус еще двумя препаратами

Всемирная организация по здравоохранению разрешила лечить коронавирус еще двумя препаратами. Их применение уменьшило риск попадания больных на аппараты ИВЛ.
Соответствующие рекомендации опубликованы в British Medical Journal.
Для людей с тяжелым течением болезни в ВОЗ рекомендуют препарат «Барицитиниб», который используется для лечения ревматоидного артрита.
По данным организации, этот препарат снижает необходимость в искусственной вентиляции легких и повышает шансы пациентов на выживание.
Для людей со средней тяжестью болезни, но высоким риском осложнений, ВОЗ рекомендует препарат «Сотровимаб» на основе моноклональных антител. Однако там отметили, что эффективность этого лекарства против нового штамма «Омикрон» еще не установили.
- В начале ноября Pfizer отчиталась о предварительных результатах исследования препарата «Паксловид». По данным компании, экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Также отмечается, что при испытаниях препарата среди участников не было ни одного смертельного случая.
- 16 декабря стало известно, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса «Паксловид» для амбулаторного лечения. Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток. Препарат позволит не допустить осложнений, госпитализации и смерти пациентов из групп риска.