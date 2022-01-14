ВОЗ разрешила лечить коронавирус еще двумя препаратами

Всемирная организация по здравоохранению разрешила лечить коронавирус еще двумя препаратами. Их применение уменьшило риск попадания больных на аппараты ИВЛ.

Соответствующие рекомендации опубликованы в British Medical Journal.

Для людей с тяжелым течением болезни в ВОЗ рекомендуют препарат «Барицитиниб», который используется для лечения ревматоидного артрита.

По данным организации, этот препарат снижает необходимость в искусственной вентиляции легких и повышает шансы пациентов на выживание.

Для людей со средней тяжестью болезни, но высоким риском осложнений, ВОЗ рекомендует препарат «Сотровимаб» на основе моноклональных антител. Однако там отметили, что эффективность этого лекарства против нового штамма «Омикрон» еще не установили.