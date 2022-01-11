Весной Минздрав позволит вакцинировать против коронавируса детей от 5 лет

Министерство здравоохранения Украины готовится весной разрешить вакцинацию детей старше 5 лет.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал главный санврач Игорь Кузин.

«Опыт других стран, где уже проводят прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от коронавируса предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний», – отметил санврач.

Он отметил, что европейский регулятор еще не выдавал рекомендаций по прививке детей от 5 лет, но Минздрав планирует уже в апреле рассмотреть этот вопрос.

Сейчас в Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет и уже 140 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет прошли прививку препаратом Pfizer.

По словам Кузина, частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых, то есть ничего необычного не зарегистрировано.

«Если у ребенка сопутствующие заболевания — онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Ибо течение коронавируса у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы», — резюмировал врач.