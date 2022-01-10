В Италии усиливают ограничения для невакцинированных. В общественные учреждения не будут пускать даже с отрицательным тестом

В Италии ужесточены карантинные ограничения для невакцинированных. Даже отрицательный тест на коронавирус больше не позволит посещать общественные заведения и ездить в транспорте.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Новые правила вступили в силу с 10 января. Теперь для походов в ресторан, поселения в отель, поездки в транспорте или на горнолыжные курорты нужно иметь сертификат о вакцинации или выздоровлении. Отрицательный результат теста на коронавирус больше не подходит.
Также ввели новые правила для игроков командных видов спорта — все они должны быть вакцинированы для допуска к соревнованиям.
Действующие сертификаты других стран-членов ЕС, а также государств, которые присоединились к общей европейской системе, также будут действовать и в Италии.
- С 6 декабря правительство Италии усилило карантинные ограничения для непривитых от коронавируса людей. Посещать заведения в закрытых помещениях, а также большие спортивные мероприятия могли вакцинированные, уже переболевшие люди, а также те, кто имел отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до этого.
- Ранее в Италии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 31 марта. Это позволит продолжить введение различных карантинных мер.