Украинцы уже потратили миллиард гривен, полученных за вакцинацию. Больше всего покупали книги и билеты в кино

С начала запуска программы «єПідтримка», 19 декабря 2021 года, более 6,7 млн украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 гривен за вакцинацию.

Об этом сообщает Правительственный портал.

За три недели действия программы граждане получили почти 6,4 миллиарда гривен, из которых миллиард уже потратили.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины — 361 млн грн;

кинотеатры — 300 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 138 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 134 млн грн;

спорт — 90 млн грн.

Со второй половины января 2022 года программу расширят — украинцы старше 60 лет смогут потратить эти средства на приобретение лекарств. Деньги следует потратить в течение четырех месяцев с момента получения.

Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).