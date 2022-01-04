Китай отправил на локдаун уже второй город — там выявили три случая коронавируса

Китайские власти закрыли на локдаун город Ючжоу — там выявили три случая коронавируса при населении 1,2 миллиона человек. Это второй заблокированный город в стране, первый — Сиань (13 миллионов населения).
Об этом сообщает The Guardian.
Жителям Ючжоу приказали не выезжать за его пределы. В разных частях города действуют разные правила: одни позволяют людям входить, но не выходить, другие не позволяют ни того, ни другого. Работу общественного транспорта тоже приостановили, ездить можно только автомобилям экстренных служб. Все магазины, развлекательные заведения и места отдыха закрыты. Только предприятия, «гарантирующие поставку материалов для повседневной жизни», могут работать.
Быстрая и крайняя реакция в Ючжоу вызвала некоторую обеспокоенность в интернете: кто-то ставит под сомнение необходимость заходить так далеко при небольшом количестве случаев коронавируса, кто-то поддерживает такие радикальные меры власти.
Китай в целом придерживается своей стратегии нулевого заражения вирусом в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале. Если в городах фиксируют больных, то сразу вводят жесткий карантин. Кроме того, в отношении чиновников могут применять санкции или уволить за недостаточную, по мнению Коммунистической партии, борьбу с коронавирусом. За сутки 3 января в Китае выявили 175 новых больных коронавирусом — это немного по сравнению с другими странами. Например, в США за те же сутки выявили миллион новых больных.
- 23 декабря 2021 года Китай ввел локдаун в городе Сиань после выявления 127 случаев коронавируса. Жителям города запретили выходить из своих домов, кроме необходимости купить предметы первой необходимости (разрешается одному члену семьи раз в два дня) или в чрезвычайных ситуациях. Въезд и выезд из города запрещен, в исключительных случаях нужно получить официальное разрешение. Также закрыли все второстепенные предприятия.
- Считается, что коронавирус впервые появился в Китае на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты еще в марте 2020 года назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — женщину, продававшую креветки на рынке «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, полностью изолированным из-за вспышки коронавируса.