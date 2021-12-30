«Трагедия стала дорогим уроком». В медучреждениях проведут учения по работе с кислородом из-за пожара в Косовской больнице

В больницах Украины для медиков проведут учения по работе с кислородом, чтобы избежать трагедий, подобных той, что произошла в Косовской центральной районной больнице.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида заявил, что с соответствующей инициативой выступили Министерство здравоохранения и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такое не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников участвовать в мероприятиях, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить о правилах противопожарной безопасности», — заявил Комарида.

Он рассказал, что пострадавшая от пожара больница работает в обычном режиме, кроме выгоревшего реанимационного отделения, а всех нуждающихся в медицинской помощи из Косова отвозят в Коломыю и Верховину.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал проверку соблюдения пожарной безопасности в районных больницах по всей стране.