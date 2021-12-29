В новогоднюю ночь общественный транспорт в Киеве будет работать дольше, фуникулер — круглосуточно

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт (наземный и метрополитен) будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности», — добавили в КГГА.
- Ранее Киевская городская государственная администрация представила новогодние и рождественские локации столицы. Они будут работать на Подоле (на Контрактовой площади), возле Арки дружбы народов, на Софийской площади, а также в парке Шевченко.
- 18 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны высотой 31 метр.
- Также КГГА опубликовала адреса официальных елочных ярмарок, призвав жителей столицы покупать новогодние деревья только там.
- В «Киевзеленстрое» предупредили, что из-за приближения зимних праздников усилят охрану хвойных деревьев, а за незаконную вырубку деревьев будут штрафовать — от 545 до 2 465 гривен за дерево плюс административный штраф.