В центре Киева зажгли главную елку Украины

В центре Киева на Софийской площади в субботу, 18 декабря, зажгли главную елку страны высотой 31 метр.
В церемонии открытия принял участие мэр Киева Виталий Кличко, он и зажег елку.
Во время выступления перед киевлянами и гостями столицы Кличко обратился к РФ.
«Не нужно нас пугать. Мы не хотим быть в Российской империи. Мы видим наше будущее в большой европейской семье», — сказал он.
В этом году главная праздничная локация посвящена Рождественской чудо-ночи, когда родился Иисус Христос. Вокруг елки в виде вертепа расставили фигуры Иисуса, Божьей Матери, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Новогодне-рождественское дерево украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.
Также на площади работают каток, детские аттракционы, разнообразные фотозоны и ярмарка с фудкортом.
- Ранее Киевская городская государственная администрация представила новогодние и рождественские локации столицы. Они будут работать на Подоле (на Контрактовой площади), возле Арки дружбы народов, на Софийской площади, а также в парке Шевченко.
- Также КГГА опубликовала адреса официальных елочных ярмарок, призвав жителей столицы покупать новогодние деревья только там.
- В «Киевзеленстрое» предупредили, что из-за приближения зимних праздников усилят охрану хвойных деревьев, а за незаконную вырубку деревьев будут штрафовать – от 545 до 2 465 гривен за дерево плюс административный штраф.