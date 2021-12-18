В центре Киева зажгли главную елку Украины

«Не нужно нас пугать. Мы не хотим быть в Российской империи. Мы видим наше будущее в большой европейской семье», — сказал он.

Во время выступления перед киевлянами и гостями столицы Кличко обратился к РФ.

В церемонии открытия принял участие мэр Киева Виталий Кличко, он и зажег елку.

В центре Киева на Софийской площади в субботу, 18 декабря, зажгли главную елку страны высотой 31 метр.

В этом году главная праздничная локация посвящена Рождественской чудо-ночи, когда родился Иисус Христос. Вокруг елки в виде вертепа расставили фигуры Иисуса, Божьей Матери, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Новогодне-рождественское дерево украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

Также на площади работают каток, детские аттракционы, разнообразные фотозоны и ярмарка с фудкортом.