«Местная власть участвует, а не создает». Минобороны раскритиковало Кличко за формирование штаба терробороны Киева

Министерство обороны, после заявления мэра Киева Виталия Кличко о создании штаба терробороны напомнило, что местные власти не создают Силы территориальной обороны.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям Закона Украины «Об основах национального сопротивления», могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства», — говорится в заявлении.

Ведомство добавило, что какие-либо структуры, созданные местными властями, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. «Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что согласно закону «Об основах национального сопротивления» организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составляющей Вооруженных Сил Украины, а руководит территориальной обороной Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины через Командующего Силами терробороны.

Там отметили, что в ближайшее время после утверждения подзаконных актов Минобороны организует учения для местных руководителей во избежание ошибок и самовольных действий, уже встречающихся на местах, и будет строго требовать соблюдения законодательства.