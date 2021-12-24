Байден заявил, что готов выдвигаться на второй президентский срок. Реванш Трампа усилит его стремления

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что готов баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

По его словам, если здоровье будет хорошим, то он выдвинет свою кандидатуру. Байден добавил, что если экс-президент Дональд Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, то вероятность его борьбы за второй срок возрастет.

«Если я буду в таком состоянии здоровья, как сейчас — у меня хорошее здоровье, то я бы снова баллотировался. Я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь», — сказал лидер США.

Вопрос участия Байдена в выборах 2024 года стал популярен в американской прессе на фоне падения его рейтингов и обсуждений состояния здоровья. Если он снова будет баллотироваться, то станет самым пожилым в истории США кандидатом на второй срок — в 2024 году Байдену будет 82 года.