Зеленский хочет, чтобы Украина присутствовала на саммите НАТО в 2022 году. Он стремится получить четкую дату вступления

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО в 2022 году. Он стремится, чтобы члены Альянса определили четкую дату будущего вступления Украины.
Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на конференции послов, пишет «Европейская правда».
Он отметил, что Украина должна присутствовать на том саммите. По его словам, Украина не готова ждать 30—50 лет до членства в ЕС и НАТО.
«Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе», — объяснил Зеленский.
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- Президент США Джо Байден заявил, что агрессия России на Донбассе не является препятствием для Украины на пути вступления в НАТО. Главное условие — соответствие критериям Альянса и борьба с коррупцией.