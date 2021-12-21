Зеленский хочет, чтобы Украина присутствовала на саммите НАТО в 2022 году. Он стремится получить четкую дату вступления

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО в 2022 году. Он стремится, чтобы члены Альянса определили четкую дату будущего вступления Украины.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на конференции послов, пишет «Европейская правда».

Он отметил, что Украина должна присутствовать на том саммите. По его словам, Украина не готова ждать 30—50 лет до членства в ЕС и НАТО.

«Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе», — объяснил Зеленский.