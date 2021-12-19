Американская компания SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B.
Об этом сообщается в Twitter компании.
Запуск осуществили 18 декабря с 40-го стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Космический аппарат массой 4,5 тонны вывели на геостационарную орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Он предназначен для оказания коммерческих услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.
Как пишет Интерфакс-Украина, Turksat-5B является пятым и мощным телекоммуникационным спутником в турецкой орбитальной группировке. Как и Turksat-5A, запущенный в январе этого года, новый спутник связи принадлежит к аппаратам пятого поколения. Он обеспечит передачу данных со скоростью более 55 Гбит/с. Это позволит увеличить пропускную способность всей группировки турецких спутников в 15 раз.
Аппарат создала компания Airbus Defence and Space. Он будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat. Спутник охватит вещанием Турцию, Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северную и Восточную Африку. Срок службы рассчитан на 15 лет.
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