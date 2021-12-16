Украина получила соперников в Лиге Наций УЕФА

Определились соперники Украины в турнире Лиги наций УЕФА.
Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Украинская сборная сыграет против команд Шотландии, Ирландии и Армении. Следует отметить, что с шотландцами сборная Украины уже в марте сойдется в борьбе за право сыграть в финальной части чемпионата мира.
Первые матчи нового розыгрыша Лиги Наций состоятся в июне следующего года. Украина играет в дивизионе, победители его групп попадают в элитный дивизион турнира.
17 ноября УЕФА отменил матч между сборными Швейцарии и Украины из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Тогда сообщалось, что по регламенту УЕФА было три варианта решения этой ситуации: перенос матча, техническое поражение сборной Украины или жеребьевка.
- Поединок Швейцарии и Украины должен был стать последним на стадии группового этапа — его результат определял финальную позицию команд в квартете элитного дивизиона А4. Перед матчем у подопечных Андрея Шевченко было шесть очков, у швейцарцев — три.
- 25 ноября национальной сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций УЕФА против сборной Швейцарии. Таким образом, украинцы опустились на последнее место в группе и вылетели в низший дивизион.