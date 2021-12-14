Руководителя железнодорожной компании Литвы отправили в отставку из-за транзита удобрений из Беларуси после введения санкций

По его словам, за отставку генерального директора проголосовали все члены Совета. Решение об отставке Бартушко было принято, чтобы минимизировать репутационные риски и снизить напряжение.

Во время заседания Совета директоров Бартушко пояснил, что компания продолжила перевозку товаров «Беларуськалия», поскольку имела заключенный контракт и предоплату на 2—3 вперед. Также Бартушко рассказал, что пытался избежать финансовых потерь компании.

В то же время Шлюжас отметил, что правление компании соглашается с позицией, что грузопоток компании «Беларуськалия» через территорию Литвы может быть прекращен только при наличии для этого «крепкой правовой основы», а сейчас, как утверждают юристы, она отсутствует.

Глава правления Литовской железной дороги подчеркнул, что компания может прекратить транзит удобрений из Беларуси в трех случаях: если ЕС примет новые санкции, если Литва примет закон, запрещающий перевозить удобрения, или если Литовская железная дорога найдет законный способ расторгнуть контракт.