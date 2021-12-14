Верховный суд ЕС установил, что однополые родители и их дети – это семья

Суд принял решение во вторник, 14 декабря. Он признал: если одна страна признает родство родителей с ребенком, то каждое государство-член должно сделать то же самое, чтобы гарантировать право ребенка на свободное передвижение.

Дело было передано в суд после того, как власти Болгарии отказали в выдаче свидетельства о рождении дочери однополой пары на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей. Болгарка Калина Иванова и британка Джейн Джонс – мамы девочки Сары, которая родилась в Испании в 2019 году. Но ни у одного из родителей нет испанского происхождения, а это значит, что гражданство в этой стране запрещено, и в соответствии с Законом о британском гражданстве 1981 года Джонс не может передать британское гражданство своей дочери, поскольку она родилась в Гибралтаре. На этом основании Иванова попросила болгарское гражданство для своего ребенка, которое впоследствии было отклонено из-за того, что однополые браки и партнерства юридически не признаны в Болгарии.

Как результат, ребенок Сара мог быть без гражданства, не мог покинуть страну проживания (Испанию), у нее также не было личных документов: это ограничивало ее доступ к образованию и сфере здравоохранения. В итоге суд ЕС также принял, что ребенку должен быть выдан болгарский паспорт.