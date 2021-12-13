ДТП в Харькове: экспертиза установила, что автомобиль Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч. За рулем был 16-летний парень

Экспертиза установила, что скорость автомобиля Infiniti во время ДТП в Харькове, за рулем которого находился несовершеннолетний парень, составила 180 км/ч.

Об этом в комментарии Укрінформу рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Автотехническая экспертиза установила, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 года 16-летний водитель Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч», — сказал он.

По словам Чубенко, экспертизу проводил Харьковский научно-исследовательский экспертно криминалистический центр МВД Украины.