ДТП в Харькове: экспертиза установила, что автомобиль Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч. За рулем был 16-летний парень

Экспертиза установила, что скорость автомобиля Infiniti во время ДТП в Харькове, за рулем которого находился несовершеннолетний парень, составила 180 км/ч.
Об этом в комментарии Укрінформу рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Автотехническая экспертиза установила, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 года 16-летний водитель Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч», — сказал он.
По словам Чубенко, экспертизу проводил Харьковский научно-исследовательский экспертно криминалистический центр МВД Украины.
- 26 октября в Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Три пассажира Infiniti — двое парней 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Ранее Харьковский был судим. В 2019 году он стрелял из травматического пистолета в подростка и женщину. Тогда он получил 1 год условно. В сентябре этого года на него составили протокол и штрафовали за отсутствие водительских прав. Харьковский в своих соцсетях утверждал, что его «отмажут», и всячески хвастался опасной ездой на авто. Infiniti, на котором он попал в ДТП, принадлежит его матери.
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