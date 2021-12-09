Премьер-министр Британии Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. У него родилась дочь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. 33-летняя жена политика Керри в четверг, 9 декабря, родила в лондонской больнице дочь.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление представителя пары.
«И мать, и дочь чувствуют себя очень хорошо. Пара хотела бы поблагодарить замечательную команду родильного отделения Национальной службы здоровья за всю их заботу и поддержку», — отметил представитель супругов.
Кэрри Джонсон о беременности сообщила в августе. Она опубликовала в Instagram фотографию рождественской игрушки в форме коляски с подписью: «Мне невероятно повезло снова забеременеть, но я очень нервничала», — написала Кэрри и призналась, что в начале 2021 года у нее случился выкидыш.
Это седьмой ребенок Бориса Джонсона. В сентябре 2021 года он подтвердил, что у него шестеро детей — до этого скрывал внебрачную дочь, которую в 2009 году ему родила искусствовед Хелен Макинтайр.
- 29 мая 2021 года Борис Джонсон тайно женился на Кэри Симондс. Она стала третьей женой Джонсона. Католическая церковь разрешает разведенным снова жениться, если предыдущие браки заключались в других церквях. Джонсон станет первым британским премьером за последние 200 лет, который женился, находясь на этом посту.
- 29 апреля 2020 года у Джонсона родился сын, которого ему родила тогда еще невеста Кэри Симондс. Ребенка назвали Уилфред Лори Николас — имя Уилфред в честь дедушки премьера, Лори — в честь деда Симондс, Николас — в честь двух врачей, которые спасли жизни Джонсону, когда он лечился от коронавируса.