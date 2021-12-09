Италия оштрафовала Amazon более чем на $1 миллиард из-за монополии на рынке

Италия оштрафовала компанию Amazon на $1,13 миллиарда из-за нарушения антимонопольных правил. Там отметили, что компания злоупотребляла своими доминирующими позициями на рынке.

Об этом пишет Reuters.

По данным регулятора, Amazon своими действиями причиняла вред конкурентам в области онлайн-продаж.

«Amazon занимает доминирующую позицию на итальянском рынке как посредник платформ для продаж, которую компания использовала для продвижения собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon (FBA) продавцами, активными на Amazon, вместо логистических сервисов, предлагаемых операторами-конкурентами, и для усиления своей доминирующей позиции», — говорится в сообщении.

Компанию обяжут устранить эти нарушения, за ней установят детальный мониторинг.