Журнал Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин в мире. Рейтинг впервые за 11 лет возглавила не Ангела Меркель

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты. В этом списке — представительницы 30 стран и территорий, которые занимаются финансами, технологиями, политикой, спортом, благотворительностью и сферой культуры. Украинок в рейтинге нет.
Журнал Forbes назвал главный тезис, который лежит в основе списка: недостаточно иметь деньги или власть, человек должен что-то делать со своим состоянием, голосом или платформой. В рейтинге этого года больше женщин, преуспевших в топ-менеджменте: среди 100 женщин списка, 40 — руководительницы (наибольший показатель с 2015 года), которые контролируют рекордный доход в $3,3 триллиона.
Впервые за 11 лет рейтинг не возглавила Ангела Меркель, ее вообще убрали из списка после отхода с должности канцлера Германии. Сейчас на первом месте Маккензи Скотт – бывшая супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса, а также филантропка, писательница и третья самая богатая женщина мира. В 2020 году она объявила, что пожертвует $5,8 миллиарда 500 общественным организациям. В июне 2021 года Скотт сказала, что дала еще $2,74 миллиарда 286 организациям.
Второе место рейтинга Камала Гаррис — вице-президент США. Она стала первой женщиной, первой чернокожей американкой и первой американкой азиатского происхождения, которая оказалась на этом посту.
Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, на третьем месте. Она первая женщина на этом посту, а также в свое время (2011 — 2019 годы) была первой женщиной в должности главы Международного валютного фонда.
Исполнительный директор компании General Motors и первая женщина на этом посту Мэри Барра на четвертом месте рейтинга. Весной 2020 года она сместила производственные линии GM, чтобы помочь Ventec Life Systems производить критически необходимые аппараты искусственной вентиляции легких.
Американская бизнесвумен и филантропка, соучредительница благотворительного фонда Мелинда Гейтс (и бывшая жена Билла Гейтса) – на пятом месте рейтинга. Своей миссией она называет помощь людям вести здоровую и продуктивную жизнь, а также посвятила большую часть своей работы правам женщин и девочек.
В рейтинге этого года есть и дебютантка — новая президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая начала бороться в стране с коронавирусом, ведь ее предшественник вообще отрицал его существование.
Королева Великобритании Елизавета II на 70 месте рейтинга. Она потеряла 24 позиции из-за уменьшения количества публичных выступлений и множества кризисов репутации, которые поразили корону в этом году (речь идет об интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри).