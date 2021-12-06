В китайском городе Харбин жителям с позитивным COVID-тестом будут платить $1 570

Власти китайского города Харбин обещают выплачивать по 10 тысяч юаней ($1 570) каждому жителю с положительным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает Insider.

Таким образом чиновники хотят стимулировать граждан обращаться в больницы после появления первых симптомов заболевания. Также это позволит выявлять больных, которых не зафиксировала система отслеживания контактов. Людям, которых выявила эта система, деньги давать не будут.

В Харбине, как и в Китае в целом, выявляют очень мало новых случаев инфицирования коронавирусом. В среднем в день сдают менее 10 положительных тестов. В стране заболеваемость снизилась до минимальных показателей. Например, сегодня, 5 декабря, власти Китая сообщили о 70 новых случаев заболевания.