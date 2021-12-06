В китайском городе Харбин жителям с позитивным COVID-тестом будут платить $1 570

Власти китайского города Харбин обещают выплачивать по 10 тысяч юаней ($1 570) каждому жителю с положительным тестом на коронавирус.
Об этом сообщает Insider.
Таким образом чиновники хотят стимулировать граждан обращаться в больницы после появления первых симптомов заболевания. Также это позволит выявлять больных, которых не зафиксировала система отслеживания контактов. Людям, которых выявила эта система, деньги давать не будут.
В Харбине, как и в Китае в целом, выявляют очень мало новых случаев инфицирования коронавирусом. В среднем в день сдают менее 10 положительных тестов. В стране заболеваемость снизилась до минимальных показателей. Например, сегодня, 5 декабря, власти Китая сообщили о 70 новых случаев заболевания.
- В ноябре американское исследование назвало первого больного коронавирусом в Ухане — это не бухгалтер, а продавщица морепродуктов.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты еще в марте 2020 года назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — женщина, продававшая креветки на рынке «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, полностью изолированным из-за вспышки коронавируса.