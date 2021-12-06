В США ученые разработали жевательную резинку против коронавируса. В этой резинке содержится белок ACE2, который нейтрализует вирусы в слюне.
Об этом пишет CNBC.
«SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может передаваться другим. Эта жвачка позволяет нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции», — отметила автор исследования Генри Дэниелла.
Во время исследований резинка предотвращала проникновение вирусных частиц в клетки или блокировала рецепторы коронавируса.
В настоящее время группа ученых работает над получением разрешения на проведение клинических исследований, чтобы определить эффективность жвачки на людях.
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