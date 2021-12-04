Главари «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России»

Бывший президент России Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия» Владимира Путина, вручил партбилеты главарям «ЛНР» Леониду Пасечнику и «ДНР» Денису Пушилину.
Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Кроме боевиков, партбилеты получили временный исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба, а также министр образования России Сергей Кравцов.
К тому же членом ЕР стал депутат Госдумы, певец Денис Майданов и ряд других депутатов.
- В ноябре «Единая Россия» раздала на оккупированном Донбассе первые 100 партийных билетов жителям ОРДЛО. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой спасти партию от падения рейтингов. По мнению спикера МИД Олега Николенко, политагитация «Единой России» и открытие ячеек на Донбассе противоречат Минским договоренностям и «нормандскому формату».
- Украина неоднократно заявляла, что не признает российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО. Также Украина не признает результаты выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.