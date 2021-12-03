Глава фракции «Слуга народа»: В случае принятия закона люди с двойным гражданством смогут голосовать только в одной стране

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в случае принятия президентского законопроекта о двойном гражданстве, люди с двумя паспортами смогут голосовать только в одной стране — им придется определяться.

Об этом он рассказал во время брифинга в парламенте, передает «Суспільне».

«Человек должен определиться. Например, если он гражданин Канады или Соединенных Штатов и одновременно получил украинское гражданство, то он должен определиться, за какую власть где голосует. Если живет в Соединенных Штатах и ​​имеет украинский паспорт, он не сможет голосовать здесь, потому что он голосует за президента США, за их Сенат [...]. Есть принцип «оседлости». То есть, если его центр жизненных интересов здесь, то он голосует за власть здесь, а если там — голосует за власть там», — пояснил Арахамия.

Что касается иностранцев, которые длительное время проживают в Украине и имеют двойное гражданство, то они смогут голосовать за власть в Украине.

«Он должен жить какое-то количество лет здесь, постоянно, не менее 180 дней в году, иметь здесь какое-то жилье и все такое. Там [в проекте закона] есть условия, которые позволят дифференцировать это избирательное право», — рассказал нардеп.

По его словам, законопроект определяет условия получения гражданином избирательного права, а также разрешает занимать госдолжности только гражданам Украины, у которых нет паспортов других стран.