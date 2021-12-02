Глава МИД Украины: 36 стран-участниц ОБСЕ поддержали мониторинг украинско-российской границы

Проект Украины о мониторинге украинско-российской границы силами ОБСЕ поддержали 36 стран-участниц этой организации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сессии министерского совета ОБСЕ в Стокгольме, передает «Европейская правда».

«Я хотел бы поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в принятии проекта решения Совета министров ОБСЕ относительно наблюдения за украинско-российской государственной границей. Мои слова благодарности также тем государствам-участникам, которые выразили свою поддержку Украине», — заявил министр.

Мониторинг границы должен помочь в сдерживании российской агрессии.

Кулеба отметил, что РФ продолжает систематически мешать работе миссии ОБСЕ, в частности на оккупированных территориях Донбасса. Накануне министерского заседания ОБСЕ сообщила о блокировке своих патрулей вблизи сел Золотое и Молодежное (Луганская область).