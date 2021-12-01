Минздрав определил правила работы горнолыжных курортов. В отели и в пункты аренды снаряжения — только с COVID-сертификатами

Министерство здравоохранения определило правила работы украинских горнолыжных курортов во время карантина.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача за 1 декабря.
В документе отмечается, что на территории горнолыжных курортов предоставление любых услуг может происходить, только если посетитель покажет сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении.
В Минздраве рекомендуют проверять эти документы при заселении в гостиницу, при приобретении или аренде горнолыжного снаряжения или в специальных пунктах проверки.
Также там рекомендуют после такой проверки выдавать посетителям специальные отметки, например, наклейки на одежду или шлем, которые будут свидетельствовать о наличии COVID-сертификата и позволят пользоваться другими услугами без дополнительных проверок. Единственное условие — возможность идентификации тех, кто получил эту отметку.
- В начале ноября в Ивано-Франковской области решили усилить карантин, ограничив доступ на курорты отдыхающим без COVID-документов.
- С 7 ноября в Украине предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.