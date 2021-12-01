Минздрав определил правила работы горнолыжных курортов. В отели и в пункты аренды снаряжения — только с COVID-сертификатами

Министерство здравоохранения определило правила работы украинских горнолыжных курортов во время карантина.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача за 1 декабря.

В документе отмечается, что на территории горнолыжных курортов предоставление любых услуг может происходить, только если посетитель покажет сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

В Минздраве рекомендуют проверять эти документы при заселении в гостиницу, при приобретении или аренде горнолыжного снаряжения или в специальных пунктах проверки.

Также там рекомендуют после такой проверки выдавать посетителям специальные отметки, например, наклейки на одежду или шлем, которые будут свидетельствовать о наличии COVID-сертификата и позволят пользоваться другими услугами без дополнительных проверок. Единственное условие — возможность идентификации тех, кто получил эту отметку.