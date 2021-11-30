Twitter будет удалять фотографии и видео, опубликованные без разрешения изображенных на них людей

Соцсеть Twitter будет удалять фотографии и видеозаписи, если получит сообщение, что они были обнародованы без согласия изображенного на них человека.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

«Это обновление позволит нам принимать меры относительно медиафайлов, которые публикуются без явного оскорбительного содержания, если они размещены без согласия изображенного человека», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что это нововведение не будет распространяться на фото и видео, а также сопровождающие их твиты, в которых фигурируют общественные деятели или отдельные люди, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

В то же время отмечается, что в случае распространения личных изображений общественных деятелей или активистов для устрашения или преследования, контент также будет удаляться.

«Мы признаем, что есть случаи, когда владельцы аккаунтов могут делиться изображениями или видео с людьми, чтобы помочь кому-то, кто попал в кризисную ситуацию, например, после насильственного события или события, заслуживающего внимания в связи с общественным интересом, то их ценность может перевесить риски безопасности человека. Мы всегда будем пытаться оценить контекст, в котором распространяется контент, и в таких случаях можем разрешить оставить изображение или видео в соцсети», — заявили в Twitter.