Twitter добавила новую функцию для пользователей — удаление подписчиков

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям удалять своих подписчиков без предварительной блокировки, как это было ранее.

Чтобы удалить подписчика нужно перейти в свой профиль, нажать вкладку «Подписчики», затем на значок с тремя точками напротив аккаунта и выбрать пункт «Удалить этого подписчика». Twitter не будет сообщать пользователям о том, что кто-то убрал их из списка подписчиков.