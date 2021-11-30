Суд не нашел вины депутата Александра Юрченко по делу о ДТП во Львове. Тест на наркотики признан недействительным

Галицкий райсуд Львова не увидел вины народного депутата Александра Юрченко в деле об аварии в центре Львова, которая произошла 8 июля. Суд признал недействительным тест, который показал наркотическое опьянение.

Копию постановления суда депутат опубликовал у себя в Facebook.

В решении сказано, что сразу после ДТП тест на наркотики проводился с многочисленными нарушениями, а сам тест отсутствует в перечне разрешенных для проверки наркотического опьянения у человека. Результат теста суд признал недействительным, а в действиях Юрченко не увидели состава административного правонарушения.

Сам Юрченко написал, что патрульные полицейские пытались его спровоцировать и подставить. Он опубликовал видеозаписи с нагрудных камер патрульных.

«Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно», — написал депутат.