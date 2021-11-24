МВФ обнародовал детали меморандума с Украиной. За выполнение всех требований к лету 2022 года Фонд выделит еще более $2 млрд

Международный валютный фонд опубликовал полный текст меморандума из Украины. В нем предусмотрен перечень обязательств, которые взяла на себя Украина для получения следующих траншей.

Об этом говорится на сайте МВФ.

Фонд определил 12 структурных маяков для дальнейших пересмотров программы, а также даты их выполнения. Среди требований есть:

Утвердить Госбюджет-2022, предусматривающий дефицит на уровне 3,5% ВВП (до конца ноября 2021 года);

Принять поправки в законодательство, чтобы отменить смягчение критериев отбора представителей государства в наблюдательные советы государственных банков (до конца ноября 2021 года);

Утвердить план передачи полномочий от старых членов наблюдательных советов госбанков к новым в соответствии со стратегиями этих банков на 2021-2024 годы (до конца ноября 2021 года);

Завершить и опубликовать аудит средств, израсходованных из Фонда борьбы с коронавирусом (до конца декабря 2021 года);

НБУ должен согласовать с МВФ и утвердить план действий по улучшению профессиональной способности департаментов, отвечающих за банковский надзор (до конца декабря 2021 года);

Офис генпрокурора должен обнародовать промежуточный отчет по расследованиям по делам о доведении банков до банкротства (до конца декабря 2021 года);

Кабмин должен разработать дорожную карту мер, необходимых для подготовки Ощадбанка и ПриватБанка к полной или частичной приватизации (до конца января 2022 года);

подготовить и обнародовать план по возврату активов, выведенных из обанкротившихся банков (до конца февраля 2022 года);

Внести изменения в закон о САП для усовершенствования конкурса на отбор главы, усиления независимости САП и установить механизмы подотчетности руководства САП (до конца марта 2022 года);

Разработать и сделать доступной всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой для того, чтобы новый поставщик выставлял счета домохозяйствам (до конца марта 2022 года);

Завершить проверку на добродетель всех членов Высшего совета правосудия с помощью новосозданного Этического совета (до конца апреля 2022 года);

Назначить наблюдательный совет «Энергоатома», в котором большинство будут составлять независимые члены (до конца мая 2022 года).

Также МВФ предусмотрел на этот период два пересмотра программы — в феврале и мае. Если Украина будет выполнять все обязательства, то в начале марта сможет получить очередной транш в размере $700 млн, а в начале июня — последний в размере более $1,5 млрд.