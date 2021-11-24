RFA: В Северной Корее приговорили к смертной казни контрабандиста флешки с сериалом «Игра в кальмара»

Северная Корея приговорила к смертной казни мужчину, который контрабандой ввез и продал школьнику копию сериала Netflix «Игра в кальмара».

Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источник в стране.

Контрабандист привез в Северную Корею копию сериала из Китая и продал USB-накопители с ним. Источники сообщили, что его приговор – смертная казнь – будет исполнен.

Школьника, который купил флешку, приговорят к пожизненному, а шестерых других его друзей, которые смотрели сериал с ним, уже приговорили к пяти годам каторжных работ. Школьников же поймал цензор, действовавший по наводке. Кроме того, из школы уволили директора, секретаря по делам молодежи и классную руководительницу, а также их всех исключили из партии.