Министерство образования: У нардепа Ильи Кивы не забирали научную степень, потому что и не присуждали

Министерство образования заявило, что не лишало народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илью Киву степени кандидата наук по государственному управлению — потому что у него ее и нет.

Об этом МОН сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода».

«По состоянию на 23 ноября 2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению», – заявили в Министерстве образования.

По данным источников Бабеля» в Министерстве, аттестационная комиссия официального решения по присуждению ему научной степени не принимала: экспертный совет посоветовал этого не делать из-за отсутствия новизны в работе.

17 ноября сам Кива заявлял, что его лишили степени кандидата наук: мол, комиссия хоть и не нашла плагиата в его работе, но и новизны тоже не обнаружила. Однако сам нардеп считает это формальным поводом власти дискредитировать его.