Министерство образования: У нардепа Ильи Кивы не забирали научную степень, потому что и не присуждали

Министерство образования заявило, что не лишало народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илью Киву степени кандидата наук по государственному управлению — потому что у него ее и нет.
Об этом МОН сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода».
«По состоянию на 23 ноября 2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению», – заявили в Министерстве образования.
По данным источников Бабеля» в Министерстве, аттестационная комиссия официального решения по присуждению ему научной степени не принимала: экспертный совет посоветовал этого не делать из-за отсутствия новизны в работе.
17 ноября сам Кива заявлял, что его лишили степени кандидата наук: мол, комиссия хоть и не нашла плагиата в его работе, но и новизны тоже не обнаружила. Однако сам нардеп считает это формальным поводом власти дискредитировать его.
- 26 апреля стало известно, что Кива защитил кандидатскую диссертацию и теперь может получить научную степень — кандидат наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости, члены комиссии проголосовали единогласно (13 — за). Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию, а сам Кива хамил журналистам.
- Журналисты Bihus.Info выпустили видео, в котором разобрали диссертацию Кивы. В ней много неточностей, нет конкретики, путаница в источниках, поддельные документы и прочее.
- 14 сентября Минобразования отправило диссертацию Кивы на углубленное изучение из- за «серьезных замечаний».