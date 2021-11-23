В России заявили о задержании подростка, готовившего нападение на школу под «руководством украинца» через Telegram

Российские силовики заявили, что предотвратили вооруженное нападение на школу в Казани, якобы организованное в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.
По данным ФСБ, дома у местного подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи с поисковыми запросами о переделке этого вида оружия в боевое и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Как отмечается, задержанный парень заверил, что к совершению массового убийства его якобы склонял пользователь Telegram «Овсюк Ярослав», живущий в Украине.
Тем временем казанское издание «Бизнес Online» сообщило, что напасть на школу № 101 подростку якобы предложил администратор одной из групп в социальных сетях с ником «Белая роза». За нападение было установлено вознаграждение — 5 тысяч рублей и возможность «стать богом».
По данным журналистов, организатор нападения также каким-то образом заложил в тайник в одном из домов возле школы футболку с надписью Hate. Также указывается, что здесь 14-летний восьмиклассник и был задержан.
Ученики школы, на которую собирался напасть подросток, рассказали, что он «странный, реально на террориста похож — в берцах ходит, толстовке». Также о парне говорят, что он «токсичный», все время искал конфликты и занимался воровством.
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