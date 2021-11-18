До конца 2022 года Украина получит два британских военных тральщика типа Sandown. ВМС начали набор экипажей

Военно-морские силы Украины начали набор экипажей на два минных тральщика типа Sandown, которые Военно-морской флот Великобритании должен передать Украине до конца 2022 года.

Как сообщает «АрміяInform», Украина получит минных охотников HMS Blyth и HMS Ramsey — корабли пройдут полную ревизию техсостояния, ремонт, модернизацию и дооснащение.

Корабли типа Sandown имеют водоизмещение в 450 тонн, длину 52,6 метра и ширину 10,5 метра. Скорость тральщиков этого типа — до 13 узлов (24 км/час) на дизельной тяге и до 6,5 на электрической. Экипаж состоит из 34 человек, а на вооружении находится три пулемета калибром 12,7 мм.

HMS Blyth и HMS Ramsey вывели из состава Королевского флота в августе этого года.

В рамках британской учебной миссии Orbital офицеры Королевских ВМС уже провели ряд занятий по противоминной безопасности для офицеров украинских ВМС.