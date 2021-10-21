The Times: Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone

Великобритания и Украина ведут переговоры о продаже самонаводящихся ракет Brimstone, созданных ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем MBDA UK.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
Украина хочет получить ракеты для вооружения ими патрульных катеров и самолетов. Brimstone оснащены активной радиолокационной головкой, которая позволяет с большой точностью поражать цели в движении. Ракеты могут обходить системы обороны и имеют небольшой размер, за счет чего их можно крепить в большом количестве. Это позволяет атаковать «рой» целей, например, одним самолетом.
The Times пишет, что такие переговоры проходят впервые. К ним подтолкнули опасения, что «Россия может использовать газовый кризис для захвата территории». Британское правительство ранее не продавало оружие Украине.
- Brimstone поступили на вооружения в британскую армию в 2005 году. Их активно применяли в операциях в Афганистане, Ливии и Сирии.
- Украина и Великобритания в октябре 2020 года подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Он предусматривает выделение Британским экспортно-кредитным агентством кредита в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).
- В июне этого года Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота. Он предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС.