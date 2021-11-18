В Израиле разоблачили иранского шпиона. Он устроился уборщиком в здание министра обороны

В Израиле задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Ирана. Он работал уборщиком в доме министра обороны страны Бенни Ганца.

Об этом пишет Reuters.

Спецслужбы Израиля обнаружили, что один из домашних рабочих министра обороны был иранским шпионом. Мужчина работал уборщиком и выполнял другие поручения по хозяйству.

По данным следствия, он переписывался в соцсетях с подозрительными лицами, присылал им фото дома министра обороны, а также обещал установить специальную шпионскую программу на компьютер Ганца.

Мужчине выдвинули обвинения в шпионаже. В то же время его защитники уверяют, что тот не собирался навредить государству, а делал это исключительно из-за «плохого финансового состояния».