В Израиле разоблачили иранского шпиона. Он устроился уборщиком в здание министра обороны

В Израиле задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Ирана. Он работал уборщиком в доме министра обороны страны Бенни Ганца.
Об этом пишет Reuters.
Спецслужбы Израиля обнаружили, что один из домашних рабочих министра обороны был иранским шпионом. Мужчина работал уборщиком и выполнял другие поручения по хозяйству.
По данным следствия, он переписывался в соцсетях с подозрительными лицами, присылал им фото дома министра обороны, а также обещал установить специальную шпионскую программу на компьютер Ганца.
Мужчине выдвинули обвинения в шпионаже. В то же время его защитники уверяют, что тот не собирался навредить государству, а делал это исключительно из-за «плохого финансового состояния».
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