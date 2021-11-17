Госкино забрали у Министерства культуры — теперь это отдельный орган власти

Кабинет Министров отделил Госкино от Министерства культуры. Теперь это орган исполнительной власти, его деятельность координирует правительство.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1183 от 10 ноября.

Министерство культуры должно в течение месяца подготовить и подать правительству предложения по изменениям в законы из-за этого постановления.

12 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, зачем забрали Госкино у Министерства культуры и сделали отдельным органом — чтобы придать «весомый статус» Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти с возможностью формировать политику.

Отметим, что именно из-за отделения Госкино от Министерства культуры Александр Ткаченко 11 ноября подал в отставку с поста главы министерства (отставку еще не утвердили, «Слуга народа» заявила, что не будет за нее голосовать). Ткаченко подчеркивал, что правительство приняло такое решение без согласования с министерством и что это не единственное решение, с которым он не согласен. В частности, он привел пример создания Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.