«Слуга народа» и комитет Рады не поддерживают отставку министра культуры Александра Ткаченко

Во фракции «Слуга народа» и гуманитарном комитете Верховной Рады не поддерживают отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом пишет Интерфакс.

«Наш комитет не поддерживает это заявление. У нас был разговор с господином Александром — и мы надеемся, что все разногласия будут решены должным образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета», — заявил глава комитета Никита Потураев.

С аналогичной позицией выступила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она отметила, что заявление министра еще не зарегистрировано в парламенте, а потому комитет его не получил.

Кравчук рассказала, что члены комитета планируют встретиться с Ткаченко для «внесения ясности по кадровому вопросу», а также обсудить с ним планирование бюджета на 2022 год.

«Я думаю, что в ближайшие дни это будет решено. Мое мнение: господин Ткаченко отвечает занимаемой должности. Возможно, это его решение было достаточно эмоциональным: он был заграницей на заседании ЮНЕСКО по наследию. Возможно, когда эмоции утихли, можно было переосмыслить это», — подчеркнула она.