Нардеп Елена Шуляк избрана главой партии «Слуга народа»

Народный депутат Елена Шуляк избрана главой партии «Слуга народа». Соответствующее решение было принято на съезде партии, которое проходит в столичном КВЦ «Парковый».

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост. Ее предложил сложивший полномочия председателя партии «Слуга народа» первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Шуляк до избрания была замглавы фракции «Слуги народа». Также она является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Шуляк после избрания главой СН заявила, что партии предстоит провести быстрые и системные изменения на центральном уровне, быстрое инфраструктурное развитие на местном уровне, а также вести активное информирование людей о достижениях. Она заявила о необходимости создания единой сплоченной команды и обновлении политической элиты страны.

Корниенко заявил, что остается в партии и будет активно участвовать в жизни политсилы.